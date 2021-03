A Ordem dos Médicos defende a administração da vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos, anunciou a entidade, nesta quarta-feira, considerando existirem "dados suficientemente robustos" que sustentem o alargamento.

Portugal já administrou, pelo menos, 30 doses desta vacina a maiores de 70 anos, segundo um relatório do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla original), sobre a vacinação na União Europeia.

A entidade liderada por Miguel Guimarães considera, também, "benéfico" o alargamento do intervalo entre as duas doses da vacina da Pfizer, que foi alargado de 21 para 28 dias.

A Ordem vê também como benéfico o possível alargamento do intervalo entre as duas doses da vacina do laboratório farmacêutico Pfizer, entendendo que as mudanças referidas em relação a ambos os laboratórios podem ajudar a que a imunização chegue aos primeiros grupos de risco de forma mais célebre, sem comprometer a segurança e a eficácia", justifica.