Um homem morreu, esta segunda-feira, ao ser colhido por um comboio na linha ferroviária do Algarve, na zona do Chalé das Canas, no concelho de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com uma fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o atropelamento ferroviário ocorreu por volta das 12:00 e provocou a morte de “um homem que aparenta ter entre 75 e 80 anos”.

Segundo a fonte, o acidente originou o corte da circulação ferroviária, entretanto restabelecida.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 24 operacionais dos bombeiros de Faro, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Polícia de Segurança Pública e da empresa Infraestruturas de Portugal, apoiados por nove veículos.