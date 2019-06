O Tribunal de Instrução Criminal do Porto anunciou, esta segunda-feira, as medidas de coação de Joaquim Couto, ex- presidente da câmara de Santo Tirso, e da mulher, Manuela Couto, no âmbito da operação "Teia". O político ficará em liberdade, mas será forçado a pagar uma caução no valor de 40 mil euros.

A mesma instância jurídica anunciou que a mulher do ex- presidente da câmara de Santo Tirso terá de ficar em prisão domiciliária. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu o mesmo para Costa Gomes, presidente da câmara de Barcleos, que fica também em prisão domiciliaria.

Fonte judicial divulgou as medidas de coação hoje definidas pelo Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto e da qual já se conhecia a do quarto detido, Laranja Pontes, ex-presidente do IPO/Porto, que saiu em liberdade no sábado a troco de uma caução de 20 mil euros.

A operação "Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos, bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo um comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público neste caso.

Este sábado, o Ministério Público tinha pedido a medida de coação de prisão preventiva para o autarca e a mulher, Manuela Couto, também detida no mesmo caso.

Além da prisão preventiva pedida para Joaquim Couto e a mulher, o MP pediu prisão domiciliária com pulseira eletrónica para o autarca de Barcelos, enquanto Laranja Ponte saiu em liberdade no sábado a troco de uma caução de 20 mil euros.