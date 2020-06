Duas pessoas morreram na terça-feira à noite em consequência do despiste de uma viatura ligeira na estrada do aeroporto em Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Proteção Civil de Faro (CDOS), o acidente ocorreu pelas 23:47, na Estrada Nacional 125-10, que é a via de acesso ao aeroporto de Faro.

“As duas vítimas mortais são os ocupantes da viatura, que se despistou e foi embater num poste de eletricidade”, referiu a mesma fonte.

Nas operações de assistência estiveram envolvidos 27 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Faro, Guarda Nacional Republicana, Cruz Vermelha Portuguesa e da empresa de serviços energéticos EDP, apoiados por 13 veículos.