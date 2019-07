Um avião de combate a incêndios caiu, esta quarta-feira, na zona de Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere. A TVI apurou junto do Comando Distrital de Socorro (CDOS) de Santarém que o avião amarou na barragem de Castelo de Bode, e que as razões para aterragem de emergência são ainda desconhecidas.

A TVI sabe que o piloto se ejetou da aeronave depois de amarar na Barragem de Castelo de Bode. Foi socorrido no local, mas ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. O CDOS garante, contudo, que o piloto está "consciente, orientado, e já está em terra a ser assistido pelos bombeiros”. O avião amarou junto da ponte de Vale da Ursa, perto de Dornes.

O presidente da Câmara de Ferreira de Zêzere, Jacinto Lopes, disse à Lusa que o avião “não bateu em nada” e que o acidente ocorreu durante uma manobra de recolha de água.

O autarca, que se deslocou ao local do acidente, explicou que o avião permanece à superfície. Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o piloto, “sem queixas”, tem 49 anos e recusou o transporte para uma unidade hospitalar.

Para o local, de acordo com o CDOS, foram mobilizadas as corporações de bombeiros de Ferreira do Zêzere e Cernache do Bonjardim (concelho de Sertã, distrito de Castelo Branco), com sete veículos, um bote e 17 operacionais.

O avião – um Alfa 8 – estava estacionado em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural em Pombal, no distrito de Leiria.

O alerta para a amaragem do avião foi dado às 16:46 por um cidadão.