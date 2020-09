Um incêndio no estaleiro de um armazém de paletes na freguesia de Castelo da Maia, no distrito do Porto, causou um ferido ligeiro que foi transportado ao Hospital São João, disse esta quinta-feira à Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte não confirmou se o ferido é funcionário do armazém.

A mesma fonte informou que o alerta foi dado pelas 17:51, acabando o fogo por ser dado como dominado pelas 18:43.

No combate às chamas, acrescentou, estiveram as corporações de bombeiros de Moreira da Maia e de Pedrouços num total de 54 operacionais apoiados por 16 viaturas.

As chamas destruíram ainda duas viaturas, um camião e uma empilhadora, que estavam estacionadas junto ao estaleiro, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.