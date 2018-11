O presidente do Sporting, Frederico Varandas, disse, este sábado de manhã, que o próximo treinador do Sporting "está escolhido", adiantando que a escolha não corresponde a nenhum dos nomes que tem sido avançado na imprensa.

O líder leoninno recusou-se a identificar o novo técnico leonino, acrescentando apenas que falta "acertar" a contratação com o atual clube do treinador.

Primeiro quero realçar como hoje se trabalha bem no Sporting. Em 48 horas vi mais de quinze nomes na imprensa, e nenhum desses será o futuro treinador. Há um que existiu interesse real, que foi o Leonardo Jardim. Como sabem é meu amigo, e nunca chegou a ser opção, porque sei que ele e a família não querem voltar a curto prazo. Os restantes nomes merecem respeito, mas nunca foram contactados, nunca foram opção. Não é verdade que tenha existido nega a nenhum treinador, ou que tenha pedido muito salário. Nada saiu sobre o futuro treinador, mas está escolhido e acertado com ele. Não posso dizer quem é porque falta a rescisão com o clube no qual está a trabalhar", afirmou na partida para os Açores, onde neste domingo o Sporting defronta o Santa Clara.

O presidente do Sporting adiantou que "houve um interesse real" na contratação de Leonardo Jardim, antigo técnico do clube, mas que "nunca chegou a ser opção", porque o treinador que rescindiu recentemente com o Mónaco "não pretende regressar a Portugal a curto prazo".

Já sobre o despedimento de José Peseiro, Frederico Varandas garante que a demissão foi anunciada ao técnico por ele próprio, não de madrugada, mas sim na manhã seguinte à derrota sofrida na quarta-feira na receção ao Estoril Praia, do segundo escalão, por 2-1, em jogo da Taça da Liga.

Cerca de uma hora depois do jogo terminar falei com o Hugo Viana para informar o treinador para reunir comigo às 10 da manhã na SAD. Assim foi. Não gosto de tomar decisões a quente: fui para casa, dormi, acordei e às 10 da manhã entendi que o melhor para o Sporting era que Peseiro não fosse o treinador", explicou.

José Peseiro é um bom homem, merece o meu respeito e tenho a certeza que fez o melhor que pode. Mas a decisão é minha. É a verdade da história. Tanto assim é que o departamento jurídico ligou-me para informar que Peseiro estava incomodado com uma cláusula de confidencialidade que o Sporting exigia. Obviamente não há cláusula, o Sporting não paga para silenciar ninguém. Eu gosto da liberdade", esclareceu.

O presidente do Sporting respondeu também ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, aludindo ao processo E-toupeira, no qual a SAD do rival lisboeta foi constituída arguida, advertindo que será "implacável na luta contra a corrupção" no futebol.