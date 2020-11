O autor confesso do furto das armas bélicas dos paióis de Tancos, João Paulino referiu em tribunal esta terça-feira que a ideia do assalto partiu de Paulo Lemos, conhecido por "Fechaduras".

Quando me contou aquilo eu, numa das idas ao Algarve, estou com o Nando (Fernando Guimarães), que vivia com o Paulo Lemos, e estávamos a falar e veio-me a ideia de lhe dizer desta situação de Tancos. E nós falámos, e ele disse que podíamos ir lá e podíamos tirar o que lá há e tirar lucro”, disse João Paulino em tribunal.

João Paulino confessou que foi ele que cortou a rede, que João Pais tinha o dispositivo para arrombar fechaduras que Paulo Lemos lhe tinha sugerido e que Hugo Santos ficava a fazer vigilância.

Paulino referiu que teve conhecimento da fragilidade de segurança nos paióis de Tancos durante a sua presença num restaurante em Aveiro com Valter Abreu, conhecido por "Pisca".

Essa conversa do “Pisca” me contar sobre o que o sobrinho lhe disse da fragilidade de segurança nos paióis foi num restaurante em Aveiro. E disse-me que aquilo não tinha segurança nenhuma, tinha câmaras mas estavam todas estragadas e não funcionavam”, conta Paulino.

O autor confesso adianta que esteve com Filipe Sousa, sobrinho de Valter Abreu, no seu bar.

Sei que o Pisca esteve a jogar bilhar e eu estive a falar com o Filipe Sousa. Falámos sobre a vida militar e depois começámos a falar dos paióis". Na conversa, o sobrinho de "Pisca" descreveu Tancos como uma “rebaldaria, que nem parecia um quartel militar.”

João Paulino esclarece que após tomar conhecimento das condições de segurança do quartel militar de Tancos, decidiu propor a ideia do assalto a Fernando Santos, Gabriel Moreira e António Laranjinha, sublinhando que um amigo lhe tinha falado "uma situação que dá para ganhar um bom dinheiro para ir roubar".

Paulino perguntou ao grupo, reunido num bar, se queriam ir visitar Tancos com ele, mas eles "não acharam graça e desistiram da ideia".

Após a reunião com o grupo, João Paulino não desistiu da ideia e viajou até Espanha para comprar um saca-cilindros, o mesmo utilizado para abrir os paiolins militares, recomendado por Paulo Lemos.

Na segunda sessão de julgamento que decorre em Santarém, o ex-fuzileiro relatou de uma forma cronológica, que foi numa noite de difícil visibilidade, como o assalto foi preparado e executado e no qual participaram os arguidos João Pais e Hugo Santos.

Questionado sobre porque foram assaltados aqueles dois paióis {14 e 15], João Paulino afirmou:”foi por acaso, fomos para o lado esquerda e eram os que estavam mais junto à rede. Não sabia que material continham, mas eu fui militar e sabia que os paióis não têm ramos de rosas nem chupas chupas”.

O assalto, segundo Paulino, foi cometido na noite de 27 para 28 de junho de 2017 por ele próprio e pelos arguidos Hugo Santos e João Pais, após ter sido feito um primeiro reconhecimento aos paióis por parte dos arguidos Fernando Santos, António Laranginha e Gabriel Moreira, que desistiram de participar no furto.

João Paulino é apontado pelo Ministério Público como autor do furto de armas da base militar de Tancos, tendo o arguido já assumido o crime, estando ainda acusado de detenção de cartuchos e munições proibidas e associação criminosa, tráfico e mediação de armas, terrorismo e tráfico e outras atividades ilícitas.

O processo de Tancos tem 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa, o diretor nacional da Polícia Judiciária Militar (PJM) Luís Vieira, o ex-porta-voz da PJM Vasco Brazão que respondem por um conjunto de crimes que vão desde terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça e prevaricação até falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

Nove dos arguidos são acusados de planear e executar o furto do material militar e os restantes 14, entre os quais Azeredo Lopes, que se demitiu do cargo político no seguimento do processo, e os dois elementos da PJM, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento.