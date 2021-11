A Polícia de Segurança Pública confirmou esta quarta-feira, em comunicado, a ocorrência de desacatos entre adeptos de Sporting e Besiktas nas imediações do Estádio José Alvalade.

As autoridades receberam o alerta às 23h40 de terça-feira, tendo enviado de forma imediata elementos para o local.

A instituição informou que “foram identificados dez adeptos do Sporting CP e 16 adeptos do Besiktas, tendo três dos adeptos do clube turco recebido tratamento no hospital de Santa Maria”.

A Polícia de Segurança Pública prossegue diligências no sentido de identificar demais intervenientes”, pode ler-se.