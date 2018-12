Um acidente, que envolveu cinco viaturas ligeiras e um motociclo, obrigou ao corte do IC19, no sentido Lisboa-Sintra, na zona do Cacém, disse fonte do CDOS (Comando Nacional de Operações de Socorro) de Lisboa à TVI.

Do acidente resultou um ferido ligeiro, que teve que ser transportado até ao hospital Amadora Sintra, enquanto que outras três pessoas foram assistidas no local.

O trânsito esteve cortado junto à saída para Paço de Arcos, criando uma fila com cerca de dez quilómetros.

Pouco depois das 22:00, fonte do CDOS de Lisboa confirmou à TVI24 que "as vias já estavam desobstruídas".

No local estiveram nove elementos dos bombeiros apoiados por quatro viaturas.