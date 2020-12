O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, vai reunir esta quinta-feira com Ljubomir Stanisic e José Gouveia, dois elementos do movimento "A Pão e Água" .

A organização do protesto adiantou à TVI que a reunião terá sido pedida pelo ministro da Economia, Pedro Siza Veira, uma informação que ainda não foi confirmada pelo Governo.

O encontro entre Fernando Medina, o empresário da restauração, Ljubomir Stanisic, e o presidente da Associação Nacional de Discotecas, José Gouveia, está marcado para as 19:00 desta quinta-feira.

Nove empresários responsáveis pelo movimento “A Pão e Água” mantêm-se em greve de fome à porta da Assembleia da República em Lisboa, para serem ouvidos pelo Governo sobre as suas propostas para mitigar os efeitos da pandemia Covid 19 naquele setor da economia.

O grupo continua a dizer que o protesto só termina quando for recebido pelo Primeiro-ministro ou pelo Ministro da Economia.

O Governo anunciou, na semana passada, as medidas de contenção da pandemia da covid-19 para o novo período de estado de emergência: nas vésperas dos feriados, o comércio encerra a partir das 15:00 em 127 concelhos do continente classificados como de risco “extremamente elevado” e “muito elevado” e mantêm-se os horários de encerramento do comércio às 22:00 e dos restaurantes e equipamentos culturais às 22:30 nestes concelhos e em mais outros 86 considerados de “risco elevado”.