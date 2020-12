A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um bebé de dez meses, que estava ao cuidado de uma ama, em Alcabideche, Cascais.

A criança de dez meses deu entrada no Hospital de Cascais, ao final da tarde de quarta-feira, inanimado, acabando por falecer.

A médica contactou as autoridades, informando que as causas da morte do bebé eram desconhecidas.

A GNR de Alcabideche, que tomou conta da ocorrência, contactou o Ministério Público, que já pediu uma autópsia.

O resultado da autópsia será conhecido entre hoje e sexta-feira.