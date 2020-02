Dois casos suspeitos do novo coronavírus foram sinalizados esta terça-feira em Portugal.

Segundo Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, os dois casos têm origens diferentes. Um dos doentes é um homem de 44 anos que reside temporariamente na Grande Lisboa e cumpre os critérios para ser encaminhado ao hospital, nomeadamente sintomas compatíveis com o novo coronavírus e ligação "epidemiológica" ao vírus.

Já o outro é também um homem, de 40 anos, que esteve em contacto com doentes fora do país, cidadãos alemães que foram infetados com coronavírus. Estava, por isso, em vigilância.

Ambos os doentes foram encaminhados para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.