Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 225 mortes e 7.914 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país soma agora um total de 13.482 vítimas mortais e 748.858 casos confirmados desde o início da pandemia.

Quanto aos internamentos, registaram-se menos 188 doentes em enfermaria e menos 14 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). O boletim revela assim que estão internadas 6.496 pessoas, das quais 863 em cuidados intensivos.

A maioria dos óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (119), seguida da região Norte com 41, o Centro com 38, Alentejo com 20, Algarve com quatro, Madeira com dois óbitos e o arquipélago dos Açores com um.

Boletim DGS - 4 de fevereiro by TVI24 on Scribd