Um despiste seguido de uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros ao quilómetro 63.9 do IC8, em Maxial, Ansião, fez, esta quarta-feira, um morto e três feridos, confirmou fonte Comando Territorial da GNR de Leiria à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu às 8:45 e cortou a circulação no IC8 nos dois sentidos, "não havendo previsão de reabertura".

A vítima mortal é um menino de 11 anos e os feridos, dois ligeiros e um grave, "são do sexo feminino com idades entre os 15 e os 46 anos".

Segundo fonte do INEM, uma menina de 15 anos foi transportada para o Hospital Pediátrico de Coimbra, enquanto duas mulheres, de 30 e 46 anos, foram levadas para os Hospitais Universitários de Coimbra.

O pai do menino, um homem de 40 anos, deslocou-se ao local do acidente, e teve de ser assistido no local, mas recusou receber tratamento hospitalar.

No local, de acordo com o site da Proteção Civil, estão 25 operacionais apoiados por 12 viaturas, entre as quais uma equipa de Psicólogos do INEM.

O trânsito está a ser desviado nos nós de Camporês e de Ansião.