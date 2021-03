A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) alertou esta quinta-feira para os perigos relacionados com a utilização de brinquedos da marca FLOW

De acordo com um comunicado da autoridade, peluches com caixa de música da FLOW, como ‘A Raposa Robin’ e ‘A Baleia Moby’ “não estão em conformidade com os requisitos da diretiva relativa à Segurança dos Brinquedos e com a Norma Europeia relevante EN-71-1”, sendo que o fecho pode sair do produto e levar uma criança pequena a engasgar-se.

Alerta ARAE – Brinquedo com caixa de música da marca “FLOW” A12/00245/21│ 19/02/2021 A ARAE alerta que rececionou na... Publicado por ARAE em Quinta-feira, 4 de março de 2021

Os produtos são fabricados na Holanda, mas a ARAE avisa que o país notificado é a Suécia. Na sequência da denúncia, a ARAE pede que ninguém compre ou utilize o produto.