A terceira e última Super Lua do ano vai ocorrer já esta quinta-feira, 7 de maio. Nesse dia a lua nasce às 20h50.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, nessa altura, a Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência de Super Lua, mas também porque estando próxima do horizonte vê-se mais ampliada, o que é apenas uma ilusão de óptica.

A melhor ocasião para se observar a Super Lua é no instante do seu nascimento, e o local ideal para se observar a Super Lua é aquele que tenha o horizonte desimpedido na direção E, pois a lua nasce com o azimute 70º contado de Sul para Este”, explica o Observatório.

No dia anterior, dia 6, a Lua nasce às 19:35, depois de ter passado no perigeu mas antes do instante de Lua cheia, e parecerá também maior do que o habitual.

(Fonte: Observatório)

Recorde-se que as últimas duas Super Luas ocorreram nos dias 9 de março e 8 de abril, a que registou a maior amplitude.