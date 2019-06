Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros na Avenida Marginal, junto à Curva dos Pinheiros, em Paço de Arcos, fez, esta terça-feira, seis feridos. Uma das viaturas circulava em contramão.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, são quatro feridos ligeiros e dois graves. Os feridos que se encontravam em estado grave, dois homens na casa dos 30 anos, estavam encarcerados cada um na sua viatura.

Os feridos ligeiros foram encaminhados para o Hospital Francisco Xavier, quanto aos restantes foram transportados conscientes para o Hospital Santa Maria.

O acidente ocorreu no sentido Lisboa-Cascais e o trânsito encontra-se cortado. Já no sentido oposto, Cascais-Lisboa, encontra-se apenas uma via a funcionar.

No local, encontram-se 29 operacionais apoiados por 12 viaturas dos Bombeiros de Paço de Arcos, Parede, Carcavelos e Oeiras e ainda uma equipa do INEM e da PSP.

O alerta foi dado às 22:57.