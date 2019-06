Os trabalhadores decidiram avançar com um pré-aviso de greve na empresa Soflusa, responsável pela ligação fluvial entre Barreiro e Lisboa, para 12 de junho, exigindo obter “o mesmo tratamento” que a categoria dos mestres, disse, esta terça-feira, à Lusa fonte sindical.

O Sindicato da Mestrança e Marinhagem da Marinha Mercante, Energia e Fogueiros de Terra (Sitemaq) avançou com um pré-aviso de greve para o dia 12 de junho, de duas horas por turno. A nossa intenção é ter o mesmo tratamento que o poder político e o conselho de administração tiveram com uma categoria na Soflusa”, disse à agência Lusa Alexandre Delgado, do Sitemaq, afeto à UGT.