Mantendo-se a taxa de crescimento atual do novo coronavírus em território nacional, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos por 100 mil habitantes será de 15 a 30 dias para o nível nacional e menos de 15 dias para a região de LVT.

O alerta chega a partir do relatório de monitorização das Linhas Vermelhas, realizado pelo INSA em parceria com a DGS e que indica um número de novos casos de infeção por covid-19, acumulado nos últimos 14 dias, de 71 infeções.

Este é um número que preocupa a autoridade e que demonstra uma "tendência crescente a nível nacional" da pandemia.

Dessa forma, o relatório afirma que existe "transmissão comunitária de moderada intensidade", ainda que haja "reduzida pressão nos serviços de saúde". Isto, porque o número diário de casos de internados em Unidades de Cuidados Intensivos no continente revelou "uma tendência ligeiramente decrescente", correspondendo a 21% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas;

No entanto, a frequência de novas variantes de preocupação e os aumentos dos valores do índice de transmissibilidade - que esta sexta-feira se situa nos 1,08 - devem ser acompanhados com atenção durante as próximas semanas, "em especial quanto a regiões com maior transmissão e ao seu reflexo no aumento do número de hospitalizações".

De sublinhar ainda que, até 2 de junho, foram identificados 74 casos da variante associada à Índia - na semana passada o número situava-se nos 46, um valor que mais do que quadriplicou em relação ao anterior relatório.

A ausência de ligação epidemiológica em alguns dos casos mais recentes pode indicar a existência de transmissão comunitária da mesma", avança o relatório que explica que esta variante tem tido introduções distintas em Portugal.

O microbiologista do INSA João Paulo Gomes disse na quinta-feira à noite que em Portugal foram detetados apenas 12 casos de uma mutação da chamada variante indiana de covid-19 e não 68 casos, como anunciou o Reino Unido.

O Reino Unido anunciou esta quinta-feira a saída de Portugal da lista verde de viagens internacionais, justificando a medida com o aumento de infeções de covid-19 e por terem sido identificados em Portugal 68 casos do que chamou variante nepalesa, “com uma mutação adicional potencialmente prejudicial”, que poderá ser mais transmissível e resistente às vacinas.