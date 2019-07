A GNR deteve um homem, com 61 anos, por violência doméstica, por o homem ser suspeito de exercer violência física e psicológica sobre a mulher, de 54 anos, no concelho da Guarda, foi anunciado, anunciado esta quarta-feira.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o suspeito foi detido através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

O homem foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Guarda e ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactar com a vítima, de se aproximar da mesma (sendo controlado por pulseira eletrónica) e de sujeição a tratamento de dependência do álcool.