O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou em comunicado que foi registado um sismo de magnitude 3,8 na escala de Richter em Albufeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 04-08-2020 pelas 19:03 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.8 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 70 km a Sul-Sudoeste de Albufeira."