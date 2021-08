Um acidente entre um autocarro da Carris e um veículo pesado de limpeza da Câmara Municipal de Lisboa causou 14 feridos ligeiros, junto ao McDonald’s da Avenida Padre Cruz, em Lisboa.

De acordo com fonte dos bombeiros sapadores de Lisboa, entre os feridos estão os dois condutores dos veículos.

Das pessoas envolvidas no acidente, nove eram do sexo masculino e cinco do sexo feminino", afirmou a mesma fonte.