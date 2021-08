Portugal regista, nesta quarta-feira, mais 15 mortos e 3.203 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Do total de vítimas mortais, sete foram registadas na região Norte, seguindo-se Lisboa com cinco, Centro com duas e uma no Algarve. A região do Alentejo não contabilizou nenhuma morte nas últimas 24 horas.

Boletim DGS - 4 de agosto by TVI24