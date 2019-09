Um homem com cerca de 70 anos ficou esta quarta-feira gravemente ferido devido a um acidente de trator em Ribeira, no distrito de Viana do Castelo, anunciou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo, adiantou.

Sem adiantar as causas do acidente, a fonte revelou que no local da ocorrência estiveram 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas.