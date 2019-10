O trânsito na Avenida da Índia que estava cortado nos dois sentidos devido a uma rotura numa conduta de água, reabriu cerca das 07:30 no sentido Algés/Lisboa, disse à Lusa fonte da EPAL.

A fonte adiantou que as duas vias do sentido Algés/Lisboa foram reabertas ao trânsito, encontrando-se as restantes cortadas devido a trabalhos no local.

O trânsito na Avenida da Índia foi cortado esta sexta-feira cerca das 06:00 na totalidade, junto ao Museu dos Coches, devido à rotura de uma conduta de água.