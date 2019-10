A Câmara Municipal da Amadora alargou a gratuitidade do transporte escolar para os alunos de todos os níveis de ensino quando residam a mais de três quilómetros do estabelecimento de ensino que frequentam.

Em comunicado, a autarquia, no distrito de Lisboa, refere que decidiu incluir os alunos do ensino secundário no contexto do Plano de Transporte Escolar Municipal para o Ano Letivo 2019-2020.

À semelhança dos restantes níveis de ensino, estes estudantes receberão uma comparticipação financeira de 100%.

A adesão de alunos, a partir dos 13 anos de idade, ao título de transporte 4_18 representará um investimento municipal, neste ano letivo, de cerca de 50 mil euros.

Segundo o comunicado, o novo plano inclui ainda as condições de acesso aos alunos residentes na zona habitacional de Carenque, localidade a partir da distância ao estabelecimento de ensino, embora inferior a três quilómetros, carece de segurança pelo percurso sem aglomerado populacional.