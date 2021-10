As aplicações do Facebook, Instagram e Whatsapp estão a registar falhas no funcionamento, esta segunda-feira. Os problemas técnicos começaram por volta das 16:44.

De acordo com o site Downdetector, o número de problemas reportados por utilizadores tem vindo a crescer na última hora. Por volta das 17:05, o número de queixas dos utilizadores já ultrapassa as três mil.