As escolas de Vieira do Minho, no distrito de Braga, vão estar encerradas esta sexta-feira à tarde devido à neve que caiu durante manhã no concelho, adiantou à Lusa o presidente da Câmara Municipal, António Cardoso.

As escolas do concelho estiveram a funcionar da parte da manhã, mas “decidimos encerrar agora de tarde por causa da neve que caiu e que está prevista cair", disse o autarca.

Segundo António Cardoso, "será ainda fechado o acesso à Serra da Cabreira para evitar riscos".

O mau tempo que se vai fazer sentir no continente pelo menos até sábado surge na sequência da passagem em Portugal continental da depressão Dora, que trouxe vento forte, precipitação, neve e descida da temperatura.