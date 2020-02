Os dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal testaram negativo, informa a DGS em comunicado.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o terceiro e quarto caso suspeitos de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foram encaminhados ontem para o Hospital Curry Cabral, foram negativos após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas", pode ler-se no comunicado.

Os casos foram descobertos na terça-feira, ao final da tarde e, segundo Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, os dois casos têm origens diferentes. Um dos doentes é um homem de 44 anos que reside temporariamente na Grande Lisboa e cumpria os critérios para ser encaminhado ao hospital, nomeadamente sintomas compatíveis com o novo coronavírus e ligação "epidemiológica" ao vírus.

Já o outro é também um homem, de 40 anos, que esteve em contacto com doentes fora do país, cidadãos alemães que foram infetados com coronavírus. Estava, por isso, sob vigilância.

Ambos os doentes são portugueses.

O primeiro caso suspeito foi conhecido a 25 de janeiro, em Lisboa, depois de um cidadão estrangeiro, não chinês, residente em Portugal há vários anos, ter regressado de Wuhan, na China, epicentro do surto da pneumonia viral que já matou 427 pessoas e infetou mais de 20 mil. No dia seguinte, a DGS confirmou que o resultado deu negativo.

O segundo caso suspeito ocorreu no Porto, no Hospital de São João, e, tal como o anterior, o resultado das análises foi negativo para o novo coronavírus. Tratava-se de um cidadão italiano, que trabalhava em Felgueiras e que também tinha regressado há pouco tempo da China.

Além destes casos, 18 portugueses repatriados da China encontram-se, neste momento, de quarentena no Hospital Curry Cabral por questões de prevenção, uma vez que os resultados das análises realizadas deram negativo. Em conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde referiu que todos estão "assintomáticos e bem-dispostos".

A DGS esclareceu que, neste momento, em Portugal não é necessário o uso de máscaras para proteção contra o novo coronavírus, com exceção dos cuidadores de eventuais infetados com a doença.

O novo coronavírus (2019-nCoV), que surgiu em dezembro passado em Wuhan, capital da província de Hubei, centro da China, já provocou 427 mortos e infetou mais de 20.400 pessoas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na passada quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.