O distrito de Faro foi surpreendido por períodos de chuva forte durante a manhã desta sexta-feira que deixaram um rasto de destruição.

Segundo apurou a TVI, parte do telhado de um café no Fórum Algarve colapsou na sequência do mau tempo.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Faro, registaram-se até ao meio-dia desta sexta-feira, 22 ocorrências, 14 das quais em Faro.

Faro, Loulé, Monchique , Portimão e Tavira são as regiões mais afetadas pela chuva, com inundações em casas e garagens.

Foi necessário accionar um grupo de reforço de bombeiros das corporações de São Brás, Albufeira e Messines.

Até ao momento não há registo de feridos, nem desalojados.