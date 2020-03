Dolores Aveiro usou o Instagram para agradecer as mensagens de apoio depois de ter sofrido um AVC Isquémico. Numa mensagem publicada esta quinta-feira à tarde, a mãe de Cristiano Ronaldo agradeceu as mensagens de apoio e disse que "tudo não passou de um susto"

"Meus queridos desse lado, (...) estou a passar por aqui só para vos dizer que estou a recuperar bem (já a reclamar muito de estar deitada na cama à muitas horas). Mas sei que é para o meu bem, em alguns dias já estarei na minha rotina normal se Deus quiser, tudo não passou de um susto, estou sóbria, consciente do que me aconteceu e com plena certeza que fui uma sortuda".