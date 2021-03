Portugal atingiu esta sexta-feira um milhão de vacinas administradas contra a covid-19.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde, a contabilização foi feita até às 17:30 horas desta sexta-feira.

Pelo menos 716 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 284 já estão plenamente inoculadas.

O marco foi assinalado pelo secretário de Estado, Diogo Serras Lopes que, em conferência de imprensa, disse que o Governo admite alargar a inoculação com a vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos. Os dados clínicos têm vindo a a evoluir no sentido da segurança e eficácia da vacina em todas as faixas etárias e esta semana a própria Ordem dos Médicos apelou a que ela fosse usada também para os mais velhos.

O momento em que foi administrada a milionésima vacina contra a covid-19 foi protagonizado por Suzete, 90 anos, que em frente a dezenas de jornalistas recebeu hoje a segunda dose no Pavilhão Desportivo da Ajuda, em Lisboa.

Com as duas doses já tomadas, fica agora mais descansada. “Eu também tenho tido muito cuidado e faço tudo à risca, como mandam. Se tenho a oportunidade de ficar em casa, fico em casa”, contou, acrescentando, por outro lado, que não pensou duas vezes quando a chamaram para ser vacinada.

Em declarações aos jornalistas, o secretário de Estado, que assistiu ao momento, referiu que o ritmo do processo de vacinação ronda, atualmente, cerca de quatro mil doses por dia.

Para conseguirmos atingir as mais de 16 milhões de vacinas que queremos dar, obviamente que o ritmo vai ter de ser maior. Isso implica que espaços como este tenham de ser ampliados e vai implicar, certamente, outras respostas”, afirmou, assegurando que a falta de capacidade nunca será um limite.

O processo de vacinação contra a covid-19 arrancou no final do ano passado, em 27 de dezembro, chegando primeiro aos profissionais de Saúde, das forças armadas e de segurança, e aos profissionais e utentes de lares de idosos.

A partir de fevereiro, foram incluídas as pessoas com 80 ou mais anos de idade e aquelas a partir dos 50 anos com patologias mais graves.