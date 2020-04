Portugal tem contabilizadas 295 as vitimas mortais e 11.278 casos de infeção por Covid-19. Nas últimas 24 horas, comparado com o último boletim, há registo de mais 29 mortos (11%) e mais 754 casos de infeção (7,1%) nas últimas 24 horas.

Só no Norte do país há registo de 158 mortos e e 6.530 casos de infeção. Em termos de mortalidade, segue-se a região Centro, com 72 óbitos e 1.442 infetados; Lisboa (58/2.904), Algarve (7/201) e o Alentejo com 82 casos positivos.

Na Madeira há 52 casos positivos.

Pelo menos 4.962 casos suspeitos aguardam resultados laboratoriais e 23.209 estão em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Quanto às idades das vítimas mortais, a maioria - 190 - tem mais de 80 anos. Depois há 66 óbitos na faixa etária 70-79, 27 na 60-69, 8 na 50-59 e quatro na 40-49 anos.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos continua a ser, desde o primeiro dia, aquela com maior número de contágios, concretamente 2.058.