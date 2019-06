Uma centena de voluntários recolheu, esta quarta-feira, quase 180 quilogramas de lixo numa ação de limpeza na praia de Galapos, na Arrábida, em Setúbal, organizada pela LPN, Liga para a Proteção da Natureza, para assinalar o Dia Mundial do Ambiente.

Segundo Ana Sofia Ribeiro, da LPN, os diversos grupos de voluntários que participaram na iniciativa recolheram 7 kg de embalagens de plástico (PET), 13 kg de outros plásticos, 6 Kg de papel, 51 Kg de vidro e 102 kg de lixo indiferenciado.

O resultado final é bastante positivo. Houve um grande entusiasmo dos participantes e foram recolhidos bastantes resíduos" , disse à agência Lusa Ana Sofia Ribeiro, da LPN, que coordenou o trabalho dos voluntários na ação de limpeza da praia de Galapos, no âmbito do projeto Mares Circulares, da Coca-Cola.

A nossa preocupação não é apenas a recolha de resíduos mas também a sensibilização das pessoas. E, daquilo que me apercebi, todos os participantes ficaram sensibilizados para a questão dos resíduos na praia e para as práticas da vida diária. Algumas pessoas foram apanhadas desprevenidas, mas saíram daqui mais conscientes para esta causa ambiental" , acrescentou Ana Sofia Ribeiro, que sublinhou também a importância de se explicar às pessoas como é que chega tanto lixo às praias, para que adotem novos comportamentos.

De saco plástico preto na mão, para a recolha de lixo indiferenciado, Hélder Ramos, um dos participantes da iniciativa, ficou surpreendido com a quantidade de lixo recolhida, e devidamente separada - papel, vidro, plástico e indiferenciado - em pouco mais de uma hora, na praia de Galapos, junto à serra da Arrábida.

O grande objetivo da iniciativa da nossa empresa (Coca-Cola), Mares Circulares, é ajudar-nos a reabilitar as nossas praias, que têm vindo a sofrer alguma degradação devido ao consumo que as pessoas fazem e ao lixo que se gera a partir desse consumo", disse Hélder Ramos, surpreendido com a quantidade de lixo recolhido em tão pouco tempo - pouco mais de uma hora - na praia de Galapos.