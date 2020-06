O TVI Player está de parabéns. A plataforma de conteúdos faz cinco anos, no mesmo mês em que alcança a meta dos 10 mil subscritores.

Com a promessa de ter "A TVI ao pé de si, sempre", a plataforma agrega todos os conteúdos transmitidos pela TVI e pela TVI24, desde os programas de informação ao entretenimento, passando por séries, documentários, ou até mesmo os reality shows do canal generalista.

Mesmo em tempos de pandemia de Covid-19, o TVI Player continuou perto de si, aproveitando o confinamento para emitir conteúdos como "Vida (des)arrumada" ou "Quarentena em Família", onde vários rostos da TVI deram ideias para viver os dias de isolamento de forma mais divertida (e saudável).

Atrás ficam ainda marcos como “O Mês da Comédia”, com 10 humoristas portugueses, como António Raminhos, Hugo Rosa, Vasco Correia, Guilherme Duarte, entre outros, que nos mostraram muito do humor português, ou ainda antestreias de algumas das nossas novelas, por aqui e em HD, bem como projetos talentosos dos nossos rostos, como “A Caixa de Mensagens”, com Inês Gutierrez.

No campo da tecnologia, os 5 anos ficam marcados pelo lançamento da app nas Boxs da Vodafone, ou mais recentemente pelas funcionalidades de Chromecast e AirPlay para utilizadores de sistemas Android e Android Tv e Apple Tv.

Ao nível internacional, o ano de 2020 fica marcado pelo lançamento da extensão TVI Player Internacional, que devido às condicionantes de direitos de programas fora do território nacional visou melhorar o serviço e reforçá-lo. Mediante uma subscrição de 3,99 euros por mês, o serviço oferece aos seus subscritores um catálogo de conteúdos exclusivos, todo o arquivo de programas do universo TVI, as novelas na íntegra, bem como os canais TVI, TVI Internacional, TVI24, TVI Ficção e o TVI Reality, com acesso ao dia a dia de tudo o que se passa no “Big Brother”. Só no primeiro mês de oferta são já perto de dez mil subscritores alcançados.

Neste 5.º aniversário, o TVI Player fará um conjunto de TALKS junto de especialistas de várias áreas – dos conteúdos, às marcas, à publicidade e à investigação científica – para em direto e por videoconferência o debate nos trazer várias perspetivas em torno da mudança dos hábitos de consumo vídeo nos dias que correm.