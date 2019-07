O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi hoje constituído arguido no âmbito do processo do furto das armas de Tancos, pelo crime de denegação de justiça, sabe a TVI.

Azeredo Lopes, recorde-se, demitiu-se do cargo depois de ter sido denunciado pelo então diretor da PJ Militar, que garantiu ter contado ao ministro da tutela tudo sobre a encenação do aparecimento das armas, em conluio com os autores do furto, no sentido de os proteger e boicotar a investigação da PJ civil.

Azeredo sempre negou ter sido informado, mas politicamente acabou por cair - e o Ministério Público entende que cometeu o crime de denegação de justiça, ou seja, que o antigo ministro da Defesa terá de alguma forma interferido no natural curso do processo de investigação, tendo Azeredo Lopes sido hoje presente ao juiz na qualidade de arguido não detido, sabe a TVI.

O ex-ministro é assim o o 23.º arguido do caso de Tancos depois de, também esta quinta-feira, ter sido constituído como arguido um técnico do laboratório ciêntifico da Polícia Judiciária Militar (PJM).

O furto de material de guerra foi divulgado pelo Exército em 29 de junho de 2017 e, quatro meses depois, a PJM revelou o aparecimento do material furtado, na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial.