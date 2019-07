Um vídeo amador mostra o acidente com o avião de combate a incêndios, que ocorreu na quarta-feira, na zona de Trizio, no concelho da Sertã.

Nas imagens, que estão a circular nas redes sociais, é possível ver o aparelho a aproximar-se da água, na Barragem de Castelo de Bode, quando se preparava para abastecer, e o momento da amaragem.

O avião acabou por se afundar. O piloto saiu ileso

O acidente aconteceu na quarta-feira à tarde quando a aeronave, que estava estacionada em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, se dirigia para o combate a um incêndio rural no concelho de Ansião, distrito de Leiria.

O avião, um anfíbio médio FireBoss, de indicativo operacional Alfa 8, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, só foi localizado na quinta-feira, a 25 metros de profundidade.

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à agência Lusa na quarta-feira que a entidade foi notificada do acidente, acrescentando que irá proceder à respetiva investigação.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o piloto, “sem queixas”, tem 49 anos e recusou o transporte para uma unidade hospitalar.