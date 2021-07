O autoagendamento da vacina contra a covid-19 já foi alargado aos maiores de 27 anos. Pode iniciar o processo através deste link.

Este processo de auto-agendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação.

A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS. Se responder “sim”, o agendamento fica confirmado. Se responder “não”, o pedido fica sem efeito e deve aguardar até três dias até voltar a poder repetir o processo de agendamento.