Um atropelamento intencional, após discussão entre condutor e vítimas, causou esta segunda-feira dois feridos ligeiros em Vila Nova de Gaia, adiantou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.

O agressor está em fuga e as vítimas só tiveram ferimentos ligeiros, tendo sido transportadas para o Hospital de São João, no Porto”, disse a mesma fonte.

A ocorrência foi registada às 6:57 na Avenida Gomes Júnior, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

A fonte descreveu que o agressor, condutor da viatura, galgou o passeio para atropelar as vítimas, pai e enteado.

Na origem do desentendimento terá estado uma discussão por causa de um cão, propriedade do agressor, adiantou.

No local do incidente esteve, além dos Bombeiros de Coimbrões, a Brigada de Trânsito da PSP do Porto.