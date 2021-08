Portugal ultrapassou, esta quinta-feira, a barreira das 12 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 administradas à população. A informação foi avançada através de uma nota do Ministério da Saúde.

Portugal Continental ultrapassou a marca das 12 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 administradas à população, que permitiram vacinar mais de 6,8 milhões de pessoas, pelo menos com uma dose, das quais mais de 6,1 milhões têm o esquema vacinal completo", lê-se na nota.

O ministério tutelado por Marta Temido diz ainda que este marco só foi possível "graças ao compromisso de todos os envolvidos no processo, nomeadamente profissionais de saúde, poder local, forças de segurança e forças armadas", mas também pelo esforço feito pelo Governo na negociação com as farmacêuticas e os Estados-Membros, no que toca à entrega de vacinas extra àquelas que já estavam planeadas.

O comunicado revela ainda que este mês deverão ser entregues mais 1,2 milhões de vacinas adicionais, que se irão somar às 1,6 milhões de doses de vacinas já esperadas e que resultam dos contratos iniciais com as empresas fornecedoras.