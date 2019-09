Durante estes dois meses em que este espaço de informação esteve fora de antena, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social tornou públicas um conjunto de deliberações que, semana a semana, visam as investigações levadas a cabo por esta equipa de jornalistas que eu coordeno, por delegação da direção de informação da TVI.

O jornalismo de investigação sempre teve e terá muitos inimigos, a começar pelos óbvios visados e a terminar nos interesses instalados que possam ser, direta ou indiretamente, afetados pelas nossas reportagens.

Até aqui, não há novidade e faz parte do nosso trabalho lidar com estes riscos. Coisa diferente é o ataque, consistente, de instituições, nomeadamente de reguladores, que pretendem de facto condicionar a independência e a liberdade de expressão de uma profissão que, na essência da sua missão mais nobre, deveriam proteger e até promover. Não é o que tem acontecido. Provavelmente não haverá na história do jornalismo, um programa que tenha sido tão sancionado pela ERC. E isto está a acontecer, não por questões de conteúdo, não por ser verdade ou mentira, nem por falta de provas que fundamentem o que revelamos.

Todas estas sanções baseiam-se em questões de estilo, em opiniões subjetivas sobre interesse público ou em reprimendas sobre métodos jornalísticos de obtenção de fontes e de provas. Se a ERC fosse americana nunca teria existido o caso Watergate com a agravante de, nem eu, nem os jornalistas que trabalham comigo, termos sido chamados ou ouvidos antes de sermos julgados em praça pública. A isso chama-se condenação sumária, que é o que estão a fazer.

Obviamente que não cabe aqui a reação a estes procedimentos, que terão um foro próprio judicial. Também sabemos distinguir a instituição das pessoas que, sendo transitórias naquelas funções, têm o poder de nos contestar em nome da entidade que representam. Mas não podemos ignorar ou fingir que subavaliamos aquilo que está a acontecer. Diz o código deontológico dos jornalistas que "o jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação e as tentativas de limitar o direito de informar". Acrescenta ainda que "é obrigação do jornalista divulgar as ofensas a esses direitos”. Pois é isso que, com a autorização da minha direção de informação, acabei aqui e agora de fazer.