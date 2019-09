Um helicóptero caiu hoje em Sobrado, concelho de Valongo, Porto, durante o combate a um incêndio, disse fonte do INEM. O piloto morreu, apurou a TVI.

O piloto era comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete.

O helicóptero embateu com linhas de alta tensão e o piloto ficou encarcerado antes de a aeronave se incendiar.

O piloto tinha 34 anos, era piloto-aviador da Força Aérea Portuguesa onde fazia busca e salvamento, apurou a TVI.

De acordo com as informações do comandante distrital da proteção civil do Porto, o piloto era o único tripulante do helicóptero,

A brigada de operacionais de combate a incêndio estaria fora do helicóptero, teriam ficado em solo”, adiantou Carlos Alves à Lusa.

A TVI sabe que o helicóptero era da Afocelca, uma empresa que cede bombeiros especializados à proteção civil e para a qual a vítima trabalhava, e tinha saído de Coimbra com quatro elementos.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 16:05.

Segundo informação da Proteção Civil, no combate às chamas estavam 47 operacionais, apoiados por 10 viaturas e dois meios aéreos.

Segundo a página oficial, a Afocelca é um agrupamento complementar de empresas do grupo The Navigator Company e do grupo ALTRI, que com uma estrutura profissional tem por missão apoiar o combate aos incêndios florestais nas propriedades das empresas agrupadas, em estreita coordenação e colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Gabinete de investigação de acidentes com aeronaves envia equipa a Valongo

Uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) está a caminho de Valongo, onde esta tarde caiu um helicóptero, causando a morte do seu piloto, adiantou à Lusa o diretor.

"Fomos notificados do acidente e uma equipa de investigação está a caminho para recolha de evidências", disse à Lusa Nelson Oliveira, diretor do GPIAAF.

O responsável explicou que "nem sempre há uma deslocação" ao local pelo Gabinete, mas "atendendo às circunstâncias" do acidente em Valongo, nomeadamente a "aeronave danificada" e a morte do piloto, justifica-se a mobilização de uma equipa.