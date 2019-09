O Metropolitano de Lisboa aprovou esta quinta-feira a adjudicação de um novo concurso para a empreitada de ampliação e reformulação da estação de Arroios, fechada desde julho de 2017, obras que deverão estar concluídas apenas em 2021.

Em comunicado, a empresa dá conta que a assinatura do novo contrato deverá ocorrer entre os dias 9 e 13 de setembro.

Assim que concluída esta fase de concurso, o procedimento será remetido para visto prévio do Tribunal de Contas, prevendo-se que a consignação da empreitada ocorra até final do corrente ano e que as obras tenham uma duração de 18 meses, após a data da consignação”, acrescenta a mesma nota.