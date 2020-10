O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) disse que em 236 testes de despistagem à covid-19 realizados no hospital de Vila Real foram detetados cinco casos positivos.

O CHTMAD já tinha informado no sábado que foram detetados quatro casos positivos de covid-19 no hospital de Vila Real, entre os quais três profissionais de saúde e um utente.

Em consequência desses primeiros resultados, o centro hospitalar promoveu um rastreio que confirmou a presença de infeção em mais um profissional, perfazendo um total de cinco casos positivos, designadamente dois enfermeiros, dois assistentes operacionais e um utente.

“De um total de 236 testes de despistagem já realizados a profissionais e utentes do Serviço de Medicina Interna, 231 deram resultados negativos”, referiu o CHTMAD, em comunicado.

No entanto, segundo o centro hospitalar ainda se aguarda o resultado de 12 testes.

O conselho de administração reafirmou que “foram tomadas todas as medidas necessárias e que estão reunidas todas as condições de segurança, tanto para profissionais como para utentes,” garantindo que o centro hospitalar mantém “o seu normal funcionamento”.

No domingo, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, considerou ser “incompreensível” a demora na divulgação dos resultados do rastreio realizado após terem sido detetados os primeiros quatro casos de covid-19 no hospital, para que, no caso de haver mais positivos, se “pudesse seguir a linha de contágio na comunidade e se pudesse aferir da necessidade de agir e adotar medidas complementares”.

Segundo a autarquia, na sequência a deteção de covid-19 no hospital, foram efetuados “muitos outros testes, abrangendo as pessoas que poderiam ter contactado com os infetados”.

Nesse âmbito foi detetado um outro caso positivo, num jovem estudante que frequenta o Agrupamento de Escolas Diogo Cão.

Como medida de prevenção, os alunos da mesma turma foram contactados para procederem a isolamento profilático, passando a ter aulas à distância pelo menos durante duas semanas.

Segundo o município, também a sala do ATL frequentada por esse aluno foi encerrada e todos os colegas contactados.

O município salientou que os “professores envolvidos, por apresentarem um risco inferior de contágio, não verão a sua atividade afetada”.

No concelho de Vila Real havia no domingo 23 casos ativos da doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje da Direção-Geral da Saúde (DGS), o distrito de Vila Real registou 553 infetados com o vírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, mais 76 do que os apresentados há uma semana.

De acordo com a DGS, desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.018 mortes e 79.885 casos de infeção, estando hoje ativos 27.413 casos, mais 474 casos do que no domingo.