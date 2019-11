/ AM

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, efetuou esta terça-feira uma megaoperação que visa o combate ao tráfico de estupefacientes no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. No âmbito da Operação Entre-Grade foram efetuadas 52 buscas em estabelecimentos prisionais, domicílios e espaços comerciais, tendo sido detidas seis pessoas.

Os detidos são cinco guardas prisionais e o líder do gangue de Valbom por tráfico dentro da prisão.

As buscas realizadas no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira foram presididas por três magistrados do Ministério Público.

Na realização das operações em ambiente carcerário, a PJ contou com a colaboração da DGRSP, incluindo o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional – GISP, entidade que desde o primeiro momento colaborou ativamente nas investigações em curso.