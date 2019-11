A PSP de Lisboa emitiu uma ordem de serviço que impede folgas no dia 21 de novembro, o dia marcado para a manifestação das forças de segurança por melhores condições de trabalho.

A ordem destina-se ao Comando Metropolitano de Lisboa, que tem ao serviço cerca de 10 mil agentes. No dia 21 de novemrbo, dia da manifestação, só poderão faltar os operacionais que já tinham folgas e férias marcadas.

Quem só agora se lembrou de marcar presença no protesto e pedir folga não o poderá fazer.

A PSP diz ser indispensável esta determinação para garantir o nível de segurança na manifestação e nas restantes ocorrências na Grande Lisboa.

A Associação Sindical dos Profisionais da Polícia considera a ordem excessiva.

A medida, no entanto, não é inédita. Uma deteminação semelhante foi emitida quando aconteceram as manifestações do movimento coletes amarelos em Portugal.