O prédio que sofreu uma derrocada parcial na última noite, na Avenida Elias Garcia, em Lisboa, "deve ser demolido", disse aos jornalistas o vereador da Proteção Civil da Câmara, Carlos Castro, na sequência de uma vistoria ao edifício.

O responsável, que confirmou que ficaram desalojadas 66 pessoas - 7 adultos e 59 estudantes, adiantou, ainda, que vai ser pedida uma segunda vistoria ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para confirmar a eventual demolição.

Dos 59 estudantes que ficaram sem casa, 39 foram já realojados na Pousada da Juventude.

Várias pessoas estão concentradas, desde o início desta manhã desta quinta-feira, junto ao edifício, que diziam não ser seguro.

Há um mês, pedras caíram no corredor [da residência universitária que fica ao lado do edifício devoluto]. Falámos com o proprietário que nos disse que era seguro, mas afinal não”, disse à agência Lusa Louison, um francês, que vive em Lisboa há três meses.