Uma criança portuguesa de seis anos, a gozar uns dias de miniférias com os pais em Londres, foi hoje ao início da tarde alvo de uma tentativa de rapto, travada já com a intervenção da polícia inglesa após uma rápida reação e alerta do casal português.

A família, da zona de Matosinhos, estava a visitar uma galeria, sabe a TVI, quando um homem aproveitou uma curta distração dos pais para atacar a criança, um rapaz, conseguindo levá-lo discretamente para fora daquele espaço.

Os pais aperceberam-se e deram o alerta, gritando, tendo elementos da polícia londrina que estavam no local sido acionados e agido rapidamente, intercetando o raptor com a criança, já na rua.

O homem foi rapidamente detido e, pelo que a TVI apurou, a polícia rapidamente teve acesso às imagens de videovigilância da galeria: todas as movimentações do raptor foram visionadas, para se perceber se atuou sozinho ou de forma concertada com alguém - algo que ainda está por esclarecer, assim como as motivações do crime, nomeadamente se o raptor tem antecedentes criminais ou se está por exemplo ligado a uma rede de pedofilia.

A investigação continua, aguardando-se que o agressor seja presente a tribunal. A família portuguesa, depois de prestar o seu depoimento, deverá poder regressar a Portugal nos próximos dias.