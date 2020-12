O Governo vai aliviar as restrições no Natal, mas não no Ano Novo. Estas medidas serão, contudo, sujeitas a avaliação no dia 18 de dezembro para confirmar a tendência de melhoria da pandemia de covid-19.

Em conferência de imprensa para apresentar as novas medidas, António Costa anunciou que "poderá haver circulação entre concelhos nos dias 23, 24, 25 e 26".

. Medidas para o Natal

Na noite de 23 para 24 a circulação é permitida apenas para quem se encontre em trânsito para que possa viajar “serenamente e sem pressas”.

Nos dias 24 e 25, a circulação na via pública será permitida até às 2:00 do dia seguinte e no dia 26 a circulação volta a estar proibida a partir das 23:00.

. Passagem de Ano com mais restrições

Ao contrário do que acontece no Natal, no fim de ano, a circulação entre concelhos estará proibida entre as 00:00 do dia 31 de dezembro e as 05:00 do dia 4 de janeiro.

António Costa afirmou ainda que, na noite de ano novo, "não serão permitidas festas públicas, nem ajuntamentos na via publica para mais de seis pessoas".

Covid-19: medidas restritivas para o Natal e Ano Novo by TVI24 on Scribd